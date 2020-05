¡Cuidado todos! Hannibal Lecter llegó a TikTok

Redacción

México.- Anthony Hopkins, recordado como el psicópata Hannibal Lecter debutó el pasado viernes en TikTok, con un video en el que participa en un reto viral.

El actor británico de 82 años aparece bailando la canción ‘Toosie Slide’ del rapero Drake, el video ya cuenta con más de 400.000 visualizaciones.

“Drake, llego tarde a la fiesta, pero mejor tarde que nunca”, escribió el actor.

Anthony Hopkins no solo realizó el reto, sino que desafió a actores del cine: Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. “Hey, señor Stallone, ¡siga escribiendo! ¿Una buena parte para mí? Dame una parte mayor”, dijo al actor.

Luego llegó el turno para Arnold Schwarzenegger, a quien pidió que saludara a su mascota, el burro Lulu, y acabó con la icónica frase de ‘Terminator’: “I’ll be back”, asimismo, el actor realizó varios movimientos de boxeo para retar a Sylvester Stallone.

#Drake I’m late to the party… but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020