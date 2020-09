Cuidado si te llegan estos mensajes a WhatsApp; pueden causar bloque infinito

Redacción

México.- Expertos en seguridad cibernética, en el portal WABetainfo informaron sobre lo que ellos llamaron como “mensajes temibles” mismos que son caracteres extraños que pueden incluso bloquear la aplicación de mensajes WhastsApp.

Esto sucede cuando el usuario recibe un mensaje en esa aplicación que pareciera no tener sentido y procede de un contacto anónimo, esto hace que no pueda procesar la combinación causando un bloqueo infinito en WhatsApp.

De manera tal que después de esto luego de abrir la app, ésta se congela y bloquea, ni reiniciándola deja de fallar. Por ahora no hay una solución al problema.

También se señaló cómo el mensaje puede llegar como una tarjeta virtual con cien contactos asociados de nombres extraños y muy largos. Por ello señalan que si alguien descubre estos mensajes no se deben enviar pues el historial de los usuarios se borrará permanentemente.

Si te llegan este tipo de mensajes es necesario bloquear el contacto por medio de WhatsApp Web y después establecer la configuración de privacidad del grupo en “Mis contactos’ o ‘Mis contactos excepto’ y luego eliminar el mensaje con el código de bloqueo.

Si la ‘app’ para el ordenador no puede conectarse con el ‘smartphone’, el usuario tendrá que reinstalar WhatsApp, con lo que perderá su historial de ‘chats’.

-Anti crash integrated into official WhatsApp: There are messages designed to freeze or crash your WhatsApp. Then there are modded WhatsApp versions that have a “Crashcode protection” like a bigger Unicode database. We need this integrated into the official application. pic.twitter.com/bpyWtFUwQO

— Ian (@Ian_Oli_01) August 15, 2020