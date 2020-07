¡Cuidado! Gente alerta sobre raros paquetes con “semillas” que llegan por correo

Redacción

Estados Unidos.- Un tren que llevaba madera se descarriló e incendio, transportaba madera sobre el Puente del Pacífico de Salt River Union en Tempe, Arizona.

Fueron, según indican por ahora los medios, ocho los andenes que se prendieron en llamas y causaron que este puente colapsara en parte. Aunque no se reportan heridos todavía.

Desconocen aún, qué es lo que pudo causar el accidente pero los bomberos trabajan para extinguir el incendio.

For safety measures all of Tempe Town Lake is closed until further notice.

— Tempe Police (@TempePolice) July 29, 2020