¡Cuidado! Ahora surge un peligroso reto viral entre jovencitas

Redacción

Perú.- Raúl Rivera, un estudiante de Perú se ha vuelto viral en redes sociales gracias a una fotografía difundida donde se le puede ver al joven exponiendo en clase vestido de payaso, un disfraz que el chico utiliza para trabajar y así poder pagarse la carrera de Derecho.

Raúl es estudiante de la Universidad de San Pedro de Huacho, ya que uno de sus sueños era estudiar Derecho por lo que ahora convino dos de esos sueños, uno es su carrera universitaria y el segundo llevarles alegría a todos los niños y niñas, oficio que también le permite sostenerse económicamente.

Al realizar ambas actividades, Raúl Rivera se topó hace días con una dificultad: la de realizar una exposición en la escuela y después, llegar a tiempo a un evento infantil en donde ya lo habían contratado. Por ello decidió irse disfrazado a la escuela y de ahí lanzarse a la chamba, aún consciente de las burlas que podría recibir por parte de sus compañeros.

Raúl se paró enfrente a sus compañeros y realizó su exposición de manera normal y uno de sus amigos le tomó una foto en el momento, misma que después él compartió en su cuenta de Facebook con el siguiente mensaje: “Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”.

Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me averguenzo… Soy payasito ahora🤡, pero muy pronto un excelente Abogado👨‍🎓.El Elenco Infantil de Tatty y Pirulin Publicado por Raúl Rivera en Martes, 28 de enero de 2020

Con información de Sopitas

SZ