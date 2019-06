Cuida auditor superior intereses ciudadanos

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato indicó que la mayoría de las observaciones realizadas tienen que ver con los gastos en obra pública

Daniel Vilches

León.- Desde que arrancó su gestión como titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en el 2014, Javier Pérez Salazar, se han presentado 300 denuncias penales contra quien resulte responsable de irregularidades en varias áreas como obra pública en todo el estado.

Además se han iniciado 100 procesos civiles por cerca de 70 millones de pesos que están en litigación y se cuenta con aproximadamente mil denuncias administrativas.

El auditor explicó que no cuenta con un ‘top 10’ de las áreas donde más irregularidades presentan los municipios o el estado, por la gran variedad que se han encontradas.

“Siempre vamos a encontrar observaciones en compras, en servicios y obra. El hallazgo no está focalizado de manera particular en alguno de los rubros de gasto, por eso no hay una tendencia ni por municipio, ni por concepto. Lo que hacemos es revisar todos los conceptos de gastos, desde el Capítulo Mil hasta el último en todas las materias y todos tienen incidencias”, explicó.

En el caso de las auditorías que el Congreso del Estado avaló para que se investigue el Municipio de Cortazar, Pérez Salazar explicó que ya presentó una denuncia penal del año 2016, aún en la administración de Hugo Estefanía Monrroy.

“Mandamos los expedientes para la recuperación de las acciones civiles al Municipio y ya presentamos las denuncias. El informe avalado por el Congreso sigue su camino yo tengo que integrar los expedientes para que el Municipio ejerza la demanda civil para la recuperación y a mí me toca poner las penales y también presentar las denuncias administrativas al órganos de control municipal”, destacó Pérez Salazar.

Explicó que para el año 2017 al cambiar el régimen, ya no hay presuntas responsabilidades, “y sólo se abren los procesos de investigación directos”.