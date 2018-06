Cuestionan la compra de equipo de seguridad

Señalan funcionarios que esos aditamentos deben salir de otra partida presupuestal

Guanajuato.-El Fondo de Contingencias, que es de 1 millón de pesos, no debe ser usado para comprar el equipo de seguridad de los trabajadores del municipio que están apoyando en las acciones de prevención, rescate y limpieza, eso debería salir de otra partida presupuestal, el recurso debe destinarse a ayudar directamente a la ciudadanía que lo requiera para comprar víveres, medicinas, cobijas, ropa, entre otros.

El fondo de emergencias se va a utilizar para la compra de equipos de seguridad para los trabajadores, es relevante, pero ¿entonces qué no debería ser para apoyo de la ciudadanía?” Julio Ortiz, Regidor

Así lo manifestó el regidor Julio Ortiz Vázquez (PRD), opinión que fue respaldada por sus homólogos Francisco Rocha, síndico del PVEM, Iovana Rocha Cano, regidora del PRI, y el regidor panista Guillermo Torres Saucedo, quienes acordaron hacer una revisión para saber a detalle sobre estas acciones que el miércoles anunció el alcalde Edgar Castro y de las cuales aseguraron no sabían nada, por lo que pedirán un informe sobre el plan de contingencia que se está aplicando.

Francisco Rocha insistió en que las acciones que se están realzando debieron ser preventivas, además subrayó que la compra del equipo de seguridad tuvo que haberse hecho desde hace mucho tiempo, ya que el uso de este tipo de equipo requiere de capacitación, por lo que de no usar bien el equipo de seguridad podría ser contraproducente.

“Si no nos tomamos en serio ahora las cosas, hasta que pasen más muertes y cuando realmente sucedan vamos a estar lamentando por no haber prevenido (…) y de porque no actuaron de manera conjunta autoridades de gobierno y Ayuntamiento”, expresó.

Por su parte, Guillermo Torres dijo que no hay adecuada planeación en las decisiones sobre la compra de equipo de seguridad, ya que es algo que se requiere urgente para garantizar la seguridad de los trabajadores, pero que habrá que ver cuánto tiempo van a tarda en tenerlo ya que si se adquieren a través de una licitación, eso tardará mucho a menos de que los asignen a cualquiera sin que se lleve una adecuado y correcto proceso.

Los funcionarios coincidieron en que ninguno conoce a detalle cual es el plan de contingencias que se estás aplicando, por lo que acordaron que solicitarán información al respecto a Protección Civil, pues dijeron que en muchos años la ciudad no había vivido un temporal de lluvias como el que se ha registrado

