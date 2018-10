Cuestionan recomendaciones salariales de la ASEG

Aunque el presidente municipal y el segundo síndico coinciden en que las recomendaciones salariales de la ASEG son viejas y ya no aplican; el gremio empresarial coincide en que deberían ser obligatorias

Gamaliel Reyes/ Daniel Vilches

León.- “Las recomendaciones salariales a 27 alcaldes, emitidas por el Congreso del Estado, están basadas en un estudio de una época que no responde a las condiciones en que se encuentra León actualmente”, coincidieron Héctor López Santillana, presidente municipal, y Christian Cruz Villegas, segundo síndico de esta ciudad, quienes no descartan acatarlas.

Tenemos dos compromisos: uno es ser más eficientes y hacer más con menos; en el tema de transparencia vamos a evitar ese gasto que no sea necesario, estrictamente para el servicio hacia el ciudadano. Yo creo que más allá de hablar del tema de salarios, hablemos de causas, resultados y compromisos. Yo no tengo ningún problema en lo que el ayuntamiento determine, en su momento, la comisión de hacienda estará haciendo la propuesta para la Ley de Ingresos”.

De acuerdo con Cruz Villegas, el documento en que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) recomienda a López Santillana reducir sus ingresos en un 20%, pasando de los 150 mil a 126 mil pesos mensuales, data de la época en que Juan Carlos Romero Hicks gobernó el estado de Guanajuato (2000-2006), al menos 12 años atrás.

“Realmente en aquel entonces, se midió la importancia del municipio, el número de habitantes y el capital económico, conforme eso, solamente se ha ido indexando el porcentaje de inflación. León no es lo mismo de hace 15 años al día de hoy”, expuso.

Por su parte, aunque coincidió en que la base de las recomendaciones obedece a necesidades y condiciones diferentes a las que vive la ciudad actualmente, Héctor López Santillana dijo que una vez revisando a profundidad los comentarios de la ASEG, podría acatarlos.

“Seguiremos analizando y evaluando para conocer las recomendaciones. Yo hasta donde entiendo, la recomendación que emiten en el Congreso, es de un estudio viejito que ya habían elaborado, que después se contraponía por los criterios establecidos por otro estudio que realizó la Secretaría de Gobernación a nivel nacional. Estoy en la mejor disposición de hacer este alineamiento, pero asegurando de que el resultado y el propósito sea efectivo”, manifestó

Deberían ser obligatorias condiciones salariales

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Arturo Sánchez Castellanos, los límites que recomiende el Congreso del Estado respecto a los salarios que debe de ganar cada Ayuntamiento debe de ser obligatorio.

“Lo que diga el Congreso no va a servir de nada mientras no se haga obligatorio en los Ayuntamientos; hasta ahora siempre han sido voluntarios y el que quiere, los adopta, y el que no quiere, no, pero es que hay tantos alcaldes que reciben más y ahí es donde el adoptar los topes salariales debe hacerse obligatorio para todos los municipios, haciendo las adecuaciones a las imposiciones legales para que se esto sea obligatorio”, declaró el empresario.

Por su cuenta, el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramón, consideró que al no haber un Servicio Civil de Carrera, los funcionarios públicos ganan a veces hasta más de lo que deben o menos por su trabajo; por ello, consideró que los Ayuntamientos deben acatar las recomendaciones del parlamento local.

“Los alcaldes se han despachado con la cuchara grande haciendo mención de que con eso, no robarán. El servicio a la población no merece la palabra de que ‘no voy a robar’, más bien dicho, si me voy a convertir en servidor público, voy a servir al público y voy a tener un salario que considere justo”, concluyó.