Cuestiona Israel Cabrera la moral de ambientalistas sanmiguelenses

La madrugada del pasado lunes 14 de octubre, 12 integrantes del grupo ‘Salvemos 41 árboles’ fueron detenidos por impedir el retiro de los árboles de la Avenida Guadalupe

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El legislador Verde Ecologista, Israel Cabrera Barrón respaldó la remoción de 41 árboles de la Avenida Guadalupe en San Miguel de Allende derivado de obras de ampliación del gobierno municipal, pues afirmó que existe un estudio que lo sustenta, y cuestionó la moral de los defensores ambientalistas de quienes dijo seguramente tienen un objeto de madera en sus casas.

“Si los ambientalistas en su casa no tienen una silla de madera, una puerta de madera, un piso de madera, una cuchara de madera o no tienen ningún elemento de madera en su casa, a lo mejor tendrán la voz moral de hacer este acto de amarrarse a los árboles. La moral desde el punto de vista ambiental no conlleva la opinión técnica”.

Lo anterior luego de que la madrugada del lunes 14 de octubre, 12 integrantes del grupo ‘Salvemos 41 árboles’ fueron detenidos por elementos de la policía municipal por impedir el retiro de los árboles de la especie ficus por parte de la empresa Egeos Ambiental.

Cabrera Barrón afirmó que cuenta con información “fidedigna” de que el 50% de los árboles estaban enfermos y el resto fueron trasplantados. Aseguró que son árboles ficus que incluso son especies que se han tratado de erradicar porque no son nativas, obstruyen las alcantarillas y generan inundaciones, por lo que dijo que en este caso se tuvieron que emprender medidas de compensación y de mitigación.

“Pero si se hizo un estudio previo, se hizo un diagnóstico previo y si un ingeniero forestal o un ingeniero ambiental hicieron el análisis antes del retiro de estas especies, qué es más importante, la moral porque no se retire o se trasplante un árbol o la opinión técnica y profesional de un perito en la materia”, cuestionó.

Y agregó “yo me iría por la segunda, yo soy ambientalista. Sí, sí tenemos que proteger los árboles, sí tenemos que cuidarlos pero no podemos ir al extremo”.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local recordó el caso del árbol que se encontraba entre el bulevar Mariano Escobedo y calle Bocanegra en León el cual después de varios diagnósticos se decidió que se debía talar pues representaba un riesgo, sin embargo un grupo de ambientalistas impidieron que se tirara y 9 meses después el árbol cayó tras una fuerte lluvia poniendo en riesgo la vida de transeúntes que pasaban por ahí.

“Después la ciudadanía le dijo a la autoridad ‘¿por qué no lo retiraste?’, esa es la doble moral; tenemos que ver las cosas desde una perspectiva que sea en beneficio de todos. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles en beneficio de la comunidad”.

