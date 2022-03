La crisis de cuerpos sin identificar en Guanajuato la expuso finalmente el Gobierno federal… con datos que dieron buscadoras hace seis meses

Ciudad de México.- Seis meses después, la Secretaría de Gobernación ratificó los 818 cuerpos sin identificar en Guanajuato. El dato lo brindó en agosto del 2021 el Movimiento Nacional por los Desaparecidos (MND) en su informe ‘Crisis Forense’.

Esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encinas Rodríguez , expuso estos datos. Las cifras resultan exactamente las mismas con las que Guanajuato figuraba en el lugar 11, pero que hoy le dan el lugar 14.

Como parte de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas detalló que en México hay al menos 55 mil 004 cuerpos no identificados. Tal dato certifica el que obtuvo el MND en agosto del 2021 mediante solicitudes y litigios de transparencia ante las Fiscalías estatales.

En el caso de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado reservó la información en su momento. Y es por ello que la actualización de los índices al día de hoy permanece en desconocimiento para el Gobierno federal.

Bajo este marco, los 818 cuerpos sin identificar en Guanajuato colocan ahora a Guanajuato en el décimo cuarto estado con la mayor crisis forense. Ello, además de representar el 1.48% del total reportado a nivel nacional.

La cifra es también considerablemente mayor al que se reportó tras el censo levantado en el 2019 en lo nacional. En ese entonces, se contabilizaron 37 mil cuerpos, de los que 8 mil estaban en servicios forenses y el resto en fosas comunes.

Cuerpos sin identificar en Guanajuato y México: falta de voluntad política

Alejandro Encinas recriminó que esta crisis forense no sólo se debe a falta de capacidades institucionales, sino principalmente a falta de voluntad política de autoridades estatales. Ellos, señaló, no la reconocen ni afrontan.

Muestra de ello, dijo, es que algunas fiscalías locales no comparten la información genética y forense para construir una base de datos nacional. Tal situación impide que otras entidades puedan contrastar los datos que obtienen.

“Esta información genética no se comparte, no se contrasta. No existen capacidades y voluntades para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada. Esto habla que no solamente no existen capacidades institucionales, humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis”, precisó.

El funcionario federal destacó que del 2019 a la fecha, destinaron 1 mil 729 millones de pesos de recursos federales a comisiones locales de búsqueda. Ello se suma a otros 1 mil 700 millones por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Tal presupuesto se orienta a la búsqueda e identificación de cuerpos por parte de autoridades locales.

Tres entidades concentran el 39% del total: Baja California (9 mil 087), Ciudad de México (6 mil 701) y Estado de México (5 mil 968).

