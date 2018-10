Cuentan 45 ambulantes irregulares

Héctor Corona León, secretario del Ayuntamiento, advirtió que todos quienes estén en esta situación serán retirados pues deben cumplir con los permisos para que haya igualdad

Catalina Reyes

Guanajuato.- Hay alrededor de 45 establecimientos de comercio ambulante que no cuentan con permiso, informó Héctor Corona León, secretario del Ayuntamiento. Por lo que advirtió que todos quienes estén en esta situación serán retirados, tal como lo había declarado el presidente municipal hace unos días.

Precisó que esta cifra es preliminar, pues se tomó el viernes y ha estado creciendo. Y que se trata de puestos de comida, como papas, elotes, fruta y hot dogs con toldos.

“Lo dijo el señor presidente, cero tolerancia, hemos encontrado mucha gente que no tiene permiso, que ya se caducó o que está a nombre de otro giro comercial”.

“(…) Obviamente a quien viola ley se le aplica lo que la misma establece, siempre con el respeto a sus derechos humanos”.

“Sabemos que viene mucha gente a Guanajuato por el Festival Cervantino, sabemos que hay muchas personas que quieren hacer su negocio, están las puertas abiertas pero que cumplan con los permisos para que haya igualdad con los guanajuatenses”.

Al preguntarse si se estarán retirando, contestó, “sí, claro, quien no cumpla con los requisitos, se le tendrá que retirar de manera inmediata”.

Retiran mesas y sillas de negocio

El negocio Mr. Rucio que el viernes por la noche instaló mesas y sillas en la Plaza de la Paz, no tenía permiso para ello, sin embargo, las quitó de manera voluntaria y ayer al mediodía ya no había mobiliario y el negocio estaba cerrado.

Así lo informó Marco Antonio Figueroa, nuevo director de Fiscalización, que informó, “no (tenía permiso). Hoy que hablamos con el dueño le pedí una explicación, me dijo que se había saturado de gente y para no tenerlos parados puso las mesas. Pero retiró sus mesas voluntariamente y no hubo necesidad de realizar ninguna acción”, aclaró.