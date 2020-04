Cuenta de Twitter de la FGR insulta a crítica de AMLO

Redacción

Montreal.- En medio de la locura que se vive gracias a la pandemia, las personas tendemos a buscar señales de que lo que ocurre es algo más grande y significativo, pues ahora un video se ha vuelto viral en el que presuntamente se puede apreciar la presencia de ovnis.

Así es, no se trata de uno sino varios. El usuario que subió el contenido se llama Jean Michel Tenac, o al menos este es el nombre de la cuenta en la plataforma donde subió el video del sobrenatural hecho.

La grabación dura un minuto con diez segundos y en este se puede ver la superficie de la luna a plena luz del día. Sobre ella se encuentran sobrevolando varios objetos.

Hasta ahora el material cuenta con más de 165 mil reproducciones y viene acompañado por la siguiente descripción:

“Este video no es mío. Me lo pasó un amigo. Fue filmado en Montreal a última hora de la tarde con una Nikon P1000. Mi amigo me dijo:

“Regularmente filmo la Luna durante el día, en el momento de la primera y última media luna.

Creo que si una actividad oculta debe ser visible en la Luna, es en este momento, cuando la población no la observa, porque es de día y la primera o última media luna la hace más discreta. Y después de cientos de videos, por fin, el 26 de marzo…”

Es verdad que la Nikon P1000 tiene un zoom óptico de 125X lo que hace plausible la clase de toma que se observa en el video. Sin embargo, el material ha levantado fuertes sospechas sobre si no se trata simplemente de un video muy bien creado.

Al respecto se ha desatado un importante debate, tanto en la sección de comentarios del video como en otras redes sociales.

Uno de los argumentos es que cada uno de estos supuestos Ovnis tendría que medir 10 km de largo para que fueran visibles sobre los cráteres de la luna.

