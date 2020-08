Cubrebocas será obligatorio en Transporte Público pese a problemas con usuarios

Roberto Lira

Celaya.- Aunque se ha tenido mayor participación de los usuarios del transporte público sobre el uso de cubrebocas, aún hay resistencia de algunas personas que se han enfrentado a los inspectores, aun así, a partir de mañana, se iniciará la prohibición del servicio a quien no acate las indicaciones.

El director de Movilidad y Transporte Público, José Trinidad Martínez Soto, informó que será hasta mañana la implementación de la obligatoriedad del uso de cubrebocas, debido a que la semana de concientización no inició el lunes pasado sino el martes, por lo que hasta que cumpla con la semana completa se tendrá esta implementación.

Martínez Soto señaló que no se ha hecho un nuevo conteo del uso de cubrebocas, sin embargo, se estima que pudiera ser de más del 90 por ciento en la zona urbana y del 78 por ciento en las rutas suburbanas; asimismo, señaló que durante la semana de promoción del uso de cubrebocas en el transporte público se registraron incidentes con personas que se niegan atender el llamado de los inspectores, principalmente en la zona de la central de autobuses.

El funcionario detalló que no se han presentado agresiones físicas, pero se tienen registrados siete incidentes de los cuales tres fueron por parte de personas de la tercera edad y hubo un caso que retó a los inspectores.

A pesar de estos incidentes, el director de Movilidad consideró que por el momento no es necesario que policías municipales acompañen a los inspectores que harán la labor de llamar la atención a los usuarios que no portan el cubrebocas, sin embargo, no descarta que se use la fuerza si se requiere.

Hasta el momento se han entregado alrededor de 12 mil cubrebocas de los 18 mil que donaron miembros del ayuntamiento y concesionarios del servicio y el resto se entregarán este lunes, para iniciar con la prohibición del servicio a quién no lo porte este martes.

