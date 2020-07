Cubrebocas se vuelven un foco de infección en la vía pública

Luz Zárate

Celaya.- Los cubrebocas se han vuelto un foco de infección en la vía pública, tanto para la gente que transita como para los empleados de aseo público y quienes se dedican a la recolección de basura.

A raíz de la contingencia por el Covid-19, es común encontrar en las calles cubre bocas tirados en la calle, pues hay personas que los desechan sin ningún cuidado sanitario y de higiene, dejándolos en el suelo, bancas o hasta en casetas de teléfono.

El Director de Servicios Municipales, Álvaro Rivera Rangel, señaló que lo correcto es depositar los cubrebocas, guantes o cualquier otro artículo de higiene personal, en contenedores de basura y de preferencia meterlos en una bolsa y sellarla.

Rivera Rangel pidió a los ciudadanos que de ser posible los tiren por separado del resto de los residuos y en bolsas transparente o de otro color (que no sean negras) para que los recolectores de basura sepan que son cubre bocas o guantes y tengan mayor cuidado en el manejo de éstos.

“Ha incrementado la cantidad de cubre bocas que encontramos tirados en la calle, eso genera cierto riesgo, los compañeros de barrido traen su recogedor y lo que hacen es ponerlo en el bote y no tocarlos pero no deja de ser un riesgo… Le pedimos a los ciudadanos que todos estos residuos: cubre bocas, servilletas usadas, papel de baño, toallas sanitarias, pañales, las tengamos en una sola bolsa, de ser posible transparente o de un color distinto al negro para que podamos como personal de recolección identificar esas bolsas y solamente tocarlas para echarlas al camión y que no haya demasiado contacto”, señaló el funcionario.

Este tipo de residuos no se puede tirar en lugares públicos debido a que los cubrebocas o guantes pudieron pertenecer a personas contagiadas y de ser así, el virus vive durante días y sería un gran foco de infección para los demás.

Los lugares donde más tiran los ciudadanos estos artículos son en paradas de camión, plazas y parques.

Destacó que el personal de aseo cuenta con equipo de protección personal para realizar sus labores: cubrebocas, lentes y guantes pero aceptó los empleados al estar en contacto constante con material que pudiera ser contagioso puede representar un peligro para ellos.

Pero a pesar de ello, sólo un empleado de la Dirección de Servicios Municipales se había contagiado de Covid-19, pero fue mientras que estaba incapacitado por una lesión.

“En la medida de lo posible estamos tratando de protegerlos, estamos monitoreando su salud, es un área que no puede parar, que tiene que estar trabajando por el bien de los demás”, señaló.

