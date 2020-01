Cuatro mexicanos no justifican viaje de avión hasta China: Ebrard

Notimex

México.- El presidente Andrés Manuel López indicó que hasta el momento no se tiene detectado en México ningún caso del coronavirus que surgió en Wuhan, China; sin embargo dijo que sí está afectando los mercados.

Durante su conferencia matutina de este viernes, el mandatario aseveró que el virus si está impactando las bolsas de valores; sin embargo, la moneda mexicana, el peso, se mantiene fuerte.

“Del coronavirus no hay ningún caso, eso no quiere decir que no se pueda presentar. Le estamos dando seguimiento a este asunto, todos los días se está informando a las nueve de la noche, pero no debe haber alarmas.

“El virus inquieta a las monedas del mundo, está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre, no tanta en México. Nuestro peso está resistiendo, no tenemos problema”, afirmó el presidente.

Ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, hasta el momento tiene registro de 170 muertes y ocho mil contagiados, ninguno en México.