Este lunes quedaron definidas las fechas y los horarios para los partidos de los cuartos de final de la Liga MX

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que terminaran los duelos del repechaje, se definió el cuadro de enfrentamientos para los cuartos de final del torneo Clausura 2022 con los duelos entre Pachuca vs. San Luis, Tigres vs. Cruz Azul, Atlas vs. Chivas y América vs. Puebla.

Pues la tarde de este lunes, la Liga MX confirmó los horarios de los enfrentamientos en los que se definirá el pase las semifinales.

En primera instancia, los duelos de ida comenzarán este miércoles a las 7:00 de la tarde con el juego entre el líder Pachuca y el sorprendente San Luis de André Jardine en el estadio Alfonso Lastras en San Luis, mismo que será televisado por ESPN.

Ese mismo miércoles pero a las 9:00 de la noche, el Puebla recibirá al América en el estadio Cuauhtémoc para el duelo de ida, mismo que se podrá ver por televisión a través de TV Azteca.

Para el jueves a las 7:00 de la tarde, Cruz Azul recibirá a los Tigres para el primer juego de la serie en el estadio Azteca, juego que será transmitido por TUDN; mientras que a las 9:00 de la noche se disputará la primera edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas en el estadio Akron; juego que estará disponible por TUDN y TV Azteca.

Ya para el fin de semana, los duelos definitivos comenzarán el sábado a las 6:00 de la tarde en el estadio Azteca, con la vuelta entre América y Puebla, que se transmitirá por TUDN. Dos horas después, a las 8:00 de la noche, Pachuca recibirá a San Luis en espera de conseguir su pase a semifinales. Este juego pasará en exclusiva por Fox Sports.

Por último, el domingo se definirán los últimos semifinalistas con el partido de vuelta entre el Atlas y las Chivas en el estadio Jalisco, que se disputará a las 6:00 de la tarde con transmisión por TUDN y TV Azteca.

Y por último los cuartos de final cerrarán con el juego entre Tigres y Cruz Azul en el ‘Volcán‘ a las 8:00 de la noche, duelo que pasará por TUDN.

