María Espino

Guanajuato.- Luis Alberto Espinoza Orozco, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato capital, dijo desconocer que se estén apartando habitaciones de hotel como Cuartos Covid-19 y aseveró que nadie del Comité organizador del FIC ha hablado del tema con él.

Señaló que habilitar cuartos Covid-19 no sería prudente pues señaló que aunque han implementado todas las medidas de prevención para ser espacios seguros no son hospitales y carecen de los implementos que se requieren en este tipo de situaciones por lo que los cuartos de hotel se tendrían que reconvertir para prestar atención médica lo cual señaló es muy difícil, además de que se pondría en riesgo a otros inquilinos.

Manifestó que, quizá, una opción viable sería que destinen todo un hotel para uso exclusivo de posibles contagios de artistas y staff del FIC pero aun así insistió en que no ve tan viable la idea.

“Sería como una conversión de habitaciones de hotel a, no sé si sólo para aislamiento de personas, y no sé qué tan conveniente sea para el resto de los huéspedes que no tengan esos síntomas, yo no sé si sea peor dedicar unas habitaciones con el riesgo de brotes que esto implicaría (…) yo sí creo que tendrían que ser un hotel 100% que se dedicara a eso (…) pero creo que sería más riesgoso porque no estamos capacitados al 100% como un hospital, ni con las capacidades y habilidades que si tienen los hospitales, hasta nuestro personal tuviera riesgo de contagio”.

Espinoza comentó que los empresarios hoteleros siempre están abiertos al dialogo y analizar opciones pero en este caso a él no le han planteado nada, sin embargo, señaló que quizá los organizadores de la ‘Fiesta del Espíritu’ se acercaron directamente a algunos hoteleros y probablemente llegaron a acuerdos, pero insistió que hasta el momento a él no le han comentado que estrategias tengan.

“Sólo he tenido una charla con Mariana [Aymerich] y fue al principio de la organización de esta edición y no hablamos para nada de esto y nadie de la organización del festival o de Gobierno del Estado nos ha señalado nada al respecto, así que desconocemos qué estrategia tenga en ese sentido; si hay esa idea nosotros siempre estamos abiertos a escuchar y analizar opciones”.

Finalmente apuntó que hasta el momento lo poco que han hablado sobre el FIC con la Secretaria de Turismo de Guanajuato (Sectur) y con la misma organización del festival es de la renta de habitaciones en condiciones normales para el hospedaje de los artistas y del staff, “pero nunca se ha previsto adecuar habitaciones Covid-19”, por lo que mencionó que de llegarles la propuesta faltaría ver qué hotelero estaría dispuesto a operar bajo las condiciones que la situación amerita.

Anteriormente Mariana Aymerich, directora general del Festival Internacional Cervantino (FIC), manifestó que habían tenido charlas con hoteleros para llegar a acuerdos con el tema de los ‘Cuartos Covid’, los cuales serían destinados al caso de que alguno de los artistas invitados o miembros del staff presentaran síntomas de Covid, pudieran ser aislados en estos espacios dentro de hoteles de la ciudad.

