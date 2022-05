CONTRA RETRATO

María Elena Morera Mitre

El asesinato del estudiante de la UG Ángel Rangel, confirma los inconvenientes de que los militares estén en las calles y no en los cuarteles, consideró María Elena Morera Mitre, presidenta de la organización Causa en Común.

Para la activista no es justicia suficiente la vinculación a proceso del elemento de la Guardia Nacional responsable.

“Una de las reglas más importantes entre los militares en México es la disciplina y la obediencia (…), quienes dispararon lo hicieron por órdenes de alguien más”, y no castigar al mando detrás del ataque, contribuiría a que el caso quede impune.

Morera señala que la agresión a Edith Carrillo y Ángel se suma a otros episodios que evidencian la deficiente capacitación de la Guardia Nacional. Sus funciones no son claras, son tan diversas como detener migrantes, intervenir en fiestas, en retenes carreteros, y sus reacciones siempre son desproporcionadas. Gran parte de la corporación proviene de la Marina o la Sedena, son elementos no idóneos para atender tareas de seguridad pública. La activista señala que el gobierno federal debe entender “que los militares no sirven para todo”.

Hay que destacar que la importancia del lenguaje caracteriza la crítica de Morera al mandato de Andrés López Obrador, y al tratamiento que la asociación que encabeza da al tema de seguridad. María Elena exhorta al presidente a no llamar “incidentes” casos tan graves como el asesinato de un universitario. En sus recuentos, Causa en Común cataloga los hechos violentos (fosas clandestinas, descuartizados, tortura, homicidios de menores) como “atrocidades”. Es importante visibilizar más allá de los números la realidad del país.