Carolina Esqueda

León.- La cuarta ola de covid-19, causada por la variante ómicron ha afectado hasta en un 20 por ciento en las ventas del sector restaurantero de la ciudad, reportó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de León.

La presidenta de la Canirac, Helen Anaya Sanromán, dijo que el repunte de contagios en el estado afectó tanto en la operatividad como en el flujo de clientela, que antes de la entrada del semáforo amarillo optó por salir menos de casa. Mientras que entre el personal se han enfrentado a la sobremanda de pruebas de covid-19, que han retrasado los diagnósticos hasta por tres días.

“Tenemos una piedrita en el zapato importante, en el tema de las pruebas de covid ha sido un dolor de cabeza porque son filas de gente que quiere acudir al sistema de salud público para hacerse la prueba. Nosotros como empresarios no podemos recibirlos ante la incertidumbre y a veces tardan uno o tres días y mientras tanto a nosotros nos cuesta. Lo hemos visto (con delegación del IMSS) pero nos dicen que la gente se agolpa, que el personal no es suficiente y hay otras instituciones, y sí las hay pero con la demanda tan importante no fueron suficientes”, expresó.

Según las cifras de la Canirac, el diez por ciento de los cinco mil empleados registrados en el sector han dado positivo a covid-19 durante la cuarta ola.

Y aunque el repunte de casos ya no ha obligado a cierre de locales y el semáforo amarillo les autoriza a trabajar hasta el 80 por ciento de su capacidad, la clientela dejó de frecuentar esos lugares. No es hasta ahora, con el cierre de la feria y la llegada de festejos como el 14 de febrero, que el sector restaurantero confía en lograr un fuerte repunte económico dentro de los primeros seis meses de 2022.

“Cerramos un año bien, comparativamente con el año pasado, comparado al 2019, no lo cerramos tan bien. Habíamos platicado que para el primer semestre de este año estuviéramos al cien por ciento, lamentablemente nos llegó la cuarta ola pero seguimos firmes de que pudiéramos lograr el objetivo de recuperarnos en el primer semestre al cien por ciento, tenemos otros cuatro o cinco mesecitos más, aunque son cosas que no están en nuestras manos”, dijo Helen Anaya.

