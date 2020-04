Cuarentena retrasa repatriación de migrante fallecido en Texas

María Espino

Guanajuato.- La basura que se genera en hospitales públicos y privados en la capital desde que comenzó la contingencia de salud, está siendo quemada al interior del sitio de disposición de residuos sólidos urbanos municipal.

Marco Antonio Figueroa Sierra, director de Servicios Públicos municipales, informó lo anterior y explicó que esta medida es con el objetivo de reducir la probabilidad de contagios del Covid-19, además aseguró que la cantidad de basura es poca por lo que no genera mucho humo y no representa un foco de contaminación ya que la quema de basura no se realiza todos los días.

“Si se dejara a la intemperie el riesgo sería mayor porque los pepenadores tiene contacto con ellos, el aire vuela los papeles y tenemos que deshacernos de ellos, la otra opción es enterrarlos, pero enterrándolos se consume mucho espacio físico”, explicó Marco Figuera y aseguró que la quema de basura que sale de hospitales atiende a recomendaciones de las autoridades de salud en la entidad. Además comentó que Servicios Públicos sólo se está haciendo cargo de los residuos orgánicos e inorgánicos y por parte de los hospitales se hacen responsables del manejo de residuos biológicos.

“Incineramos lo de los hospitales, las clínicas (basura), entendemos que alguna gente va a consulta y se suena la nariz y deja el papel en el bote y todo eso hay que cuidarlo, esa es la que estamos incinerando en un espacio”, finalizó Antonio Figueroa Sierra.