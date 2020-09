¿Cuáles son las actividades con mayor y menor riesgo de contagio? Aquí lo explicamos

Redacción

México.- Por medio de Twitter el médico especialista en Medicina Interna e Infectología , Juan Luis Mosqueda, abrió un hilo que, a su juicio, permite saber cuáles actividades son más propensas a contagiar a las personas de Covid-19 dado el entorno y las condiciones de las mismas.

Escribió el cómo hay cuatro aspectos esenciales como la distancia, la ventilación, el uso de cubrebocas y el tiempo; recomendando el que son necesarios los tres primeros puntos y de no ser así prestar atención al cuarto; es decir, evitar estar mucho más, quince minutos máximo, en lugares que no cumplan los anteriores requisitos.

El cine entonces, a su parecer, no está bien ventilado y, ya que la gente se quita el cubrebocas para comer palomitas o beber refresco, es una actividad de riesgo definitivamente.

Por otro lado, viajar en avión no es ideal, pues no hay buena ventilación, no hay distancia y la gente igualmente se quita el cubrebocas para comer. Recomienda el prohibir botanas en estos lugares y bebidas de ser posible.

Estar en un restaurante no es buena idea, según comenta, excepto si es uno al aire libre. Por último señala el cómo andar en la calle no es riesgoso siempre con el cubrebocas siempre puesto.

¿Qué actividades son de riesgo para COVID?

Abro hilo 🧵

Con frecuencia me preguntan sobre eventos cotidianos, para saber si hay riesgo de contagio, cosas como: “La semana pasada hablé con mi vecino y ayer le diagnosticaron COVID, ¿tengo riesgo?”. Y yo me quedo con cara de 🤔🤔 — Juan Luis Mosqueda (@doctormosqueda) September 5, 2020

