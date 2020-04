Cruz Roja rinde homenaje a médicos y enfermeros del IMSS

Roberto Lira

Celaya.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, hizo un llamado a los propietarios de establecimientos no esenciales a atender las indicaciones de las autoridades y cerrar sus negocios; señaló que vale más su salud que la ganancia mínima que están obteniendo.

Durante este fin de semana el municipio implementó operativos para cerrar establecimientos y actividades no esenciales que permanecen abiertos a pesar de la contingencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial con el coronavirus, medida que el prelado celayense señaló como buena y necesaria.

“Que entiendan de qué se trata, ellos mismos se están exponiendo a que se contaminen; si no están vendiendo lo que debe ser, entonces que se recluyan, vale más su salud que esa pequeña ganancia, a lo mejor alguno va a comprarles en el día, pero no hay gente para comprar, que no se expongan, vale más su salud, es una buena medida por parte de las autoridades”, enfatizó el obispo de Celaya.

Mensaje para todos

El obispo envió este mismo exhorto a los ciudadanos que siguen saliendo a actividades no necesarias y a quienes tienen que salir a tomar las medidas adecuadas para prevenir contagios.

“Es reiterar la llamada en que todos nos pongamos en esta disposición, me doy cuenta que todavía hay mucha gente en la calle, mucha gente no acata las normas; en los mercados de manera especial que son lugares de distribución de alimentos, va a ser lugar de la distribución del virus, quisiera pedir a las autoridades que insistieran en que todos los que venden llevaran su mascarilla y estuvieran constantemente lavándose porque están tocando los alimentos y lo mismo quienes van a comprar que busquen tener la sana distancia y también que asistan con su boca tapada y se recluyan lo más pronto posible, que solo estén en la calle los que sean realmente necesarios”, señaló Castillo Plascencia.

De la misma, instó a las autoridades a mantener abiertos establecimientos necesarios como farmacias y en el caso de pequeños comercios de alimentos debe reglamentar y guardar las normas de higiene.

LC