Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Durante la pandemia, la Cruz Roja en la capital ha brindado un total de 138 servicios de traslado de pacientes con Covid-19, por lo que su titular Enrique Abascal Vélez informó que hasta el momento al menos 4 elementos dado positivo a la prueba, aunque ninguno de los casos fue de gravedad.

Manifestó que aunque una de las ambulancias está equipada con una cápsula para el traslado de pacientes con coronavirus y los paramédicos también cuentan con equipo especial, resulta difícil saber si los casos positivos se contagiaron en el cumplimiento de sus funciones.

“Es un buen número, 138 es un número bastante serio. En un día tenemos dos, uno, tres… hemos tenido en un día hasta cinco traslados por Covid-19, entonces ha estado un poquito tremendo el asunto”, refirió.

Manifestó que con diversos apoyos han logrado sortear la crisis económica provocada por la pandemia y que la cápsula para el traslado de pacientes con Covid-19 les fue proporcionada por la delegación estatal de la Cruz Roja.

“Como siempre, en la Cruz Roja va saliendo. Hemos tenido apoyo de la delegación estatal en algunas cosas, por ejemplo, la cápsula no nos costó y poco a poco va saliendo”.

Piden comprensión

El viernes, a través de las redes sociales de la dirección de Protección Civil Municipal, las corporaciones de emergencia de la capital pidieron a la ciudadanía comprensión ante la reciente saturación de servicios, lo cual fue refrendado por Enrique Abascal, quien señaló que cuando hay un servicio las ambulancias deben ser sanitizadas tanto al salir como al regresar, lo que reduce el tiempo de respuesta.

Ante el aumento en contagios y la saturación de los servicios de emergencia y salud, Enrique Abascal hizo un llamado a la ciudadanía para seguir acatando las medidas de sanidad. No obstante, consideró necesario que las autoridades implementen las medidas necesarias para mitigar los contagios lo que conllevaría sanciones más drásticas a quienes no utilicen el cubrebocas, incluso cuando se trata del turismo.

“Yo me asomo a la calle y el 20% de las personas pasan con cubrebocas y los demás no. A los demás les vale un cacahuate, no se cuidan, van en grupos, hay mucho turismo. No quiero meterme en lo que no debo, pero al turismo deben ponerle reglas también, el turismo debe ser consciente de que puede ser portador o transmisor de enfermedades. Si las autoridades ayudaran a que nadie se subiera al camión sin cubrebocas, nada de andar en lugar público sin cubrebocas… podemos aminorar un poquito los riesgos, pero veo que la gente no quiere entender”, concluyó.

ndr