Cortazar.- La falta de atencióna un paciente, que se adjudicó a Cruz Roja Cortazar, habría derivado en su muerte el pasado viernes 27 de mayo. Ante tal situación, el gobierno municipal optó habría retirado el apoyo económico a la institución.

Bajo este marco, los directivos de la delegación en Cortazar anunciaron la suspensión de los servicios prehospitalarios y de ambulancias. Asimismo, canceló todo servicio gratuito y sólo qudearon los que generan ingresos como traslados programados, certificados, consultas y otros.

El viernes 27 de mayo a las 19:50 horas se habría solicitado la atención de una ambulancia en la colonia Nuevo San Francisco para atender a un hombre de 54 años. Presuntamente, el hombre presentaba dolor abdominal y vómito, pero ante la falta de atención médica, este falleció.

Ante esta situación, el Gobierno de Cortazar habría suspendido totalmente el apoyo económico que se preveía mensualmente a la institución. Misma que, no obstante, la presidenta del consejo, Patricia Ojeda, denuncia ya se había suspendido en diciembre y recién se reintegraba en marzo. Todo para volver a desaparecer.

Cruz Roja Cortazar responsabiliza a Protección Civil por paciente muerto

Sobre la presunta falta de atención que derivó en la muerte de un hombre de 54 años, el coordinador de Socorros, Ricardo Castro, señaló a Protección Civil como la institución que no acudió al reporte.

En su versión, Castro informó que en ese momento no contaba con personal disponible. Luego que la ambulancia que tienen atendía a una persona diabética en Cerrito Colorado. Así, ante esta imposibilidad, pidió apoyo de PC para atender el reporte. No obstante, hasta las 20:31 horas, nuevamente se les solicitó apoyo señalando que PC no acudió.

“Protección Civil no acudió al reporte, ya que su director determinó que los síntomas que presentaba la persona era una sospecha por covid y que no iban a atenderlo. Ante esto se despacha la unidad de Cruz Roja, pero al revísar al paciente los paramédicos determinaron que no contaba con signos vitales“

Ricardo Castro acusó que Protección Civil hizo un diagnóstico sin ir al domicilio y, luego de media hora fue que el personal reacciono y pidió el apoyo otra vez a cruz roja.

Hasta el momento, el Municipio de Cortazar que encabeza el pianista Ariel Corona no ha dado su postura de los hechos ni de los señalamientos al respecto.

