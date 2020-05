Cruz Roja cierra turno nocturno, atraviesa situación financiera complicada

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por mayoría de los diputados del PAN, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales rechazó una iniciativa de Morena con la que se buscaba reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato para establecer las obligaciones a las autoridades para realizar consultas a los pueblos indígenas.

Durante la sesión de la Comisión, el diputado del PRI, José Huerta Aboytes, se opuso al dictamen en sentido negativo pues señaló que dentro de la metodología de análisis, de entrada se tenía que consultar a las comunidades originarias, en virtud de que en reiteradas ocasiones han exigido ser tomados en cuenta.

Mencionó que con fundamento en los criterios de la Constitución Federal y en las Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señalan que para preservar los derechos de las comunidades indígenas, estas deben ser consultadas.

Sobre esto, la legisladora del PAN, Cristina Márquez Alcalá afirmó que ello se atendería cuando la reforma constitucional fuera viable, pero afirmó que este no era el caso, pues la iniciativa es inviable.

No obstante, Huerta Aboytes insistió en que la iniciativa es perfectible por lo que propuso que se llevara a cabo dicha consulta y se pospusiera la votación del dictamen.

Al respecto, Libia García Muñoz, presidenta de la Comisión manifestó que se trata de un tema que ya está legislado pues el Artículo 1 de la Constitución local sí señala esta obligación de tomar en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas en todo aquello que les afecte.

“Dado que no es procedente la iniciativa y dado que no hay nada susceptible a afectarlos, es decir, no se está desprotegiendo ni dejando fuera un derecho, sino no estuviera legislado, entenderíamos que el no incorporarlo genera una afectación, hoy no hay una afectación dado que constitucionalmente lo que se contempla son los principios generales”, señaló.

Además de José Huerta Aboytes, Vanessa Sánchez Cordero, legisladora del PVEM y Raúl Márquez Albo de Morena votaron en contra del sentido del dictamen.

