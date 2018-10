Crónica andante

Un poeta y un arco iris…

Hace días me encaminé a un poblado de la zona media Potosina buscando rastros de un antiguo poeta llamado José Ceballos, de quien escuché hablar apenas saliendo de la infancia, cuando empecé a convivir con músicos y trovadores. Sus contemporáneos se referían a él como un contrincante arrojado y difícil de vencer en las Topadas. Estuvo entre los grandes versadores de la primera mitad del siglo pasado. Un dato que siempre me llamó la atención, es que se le recordaba como un hombre ciego que además de trovar, vendía periódicos en las calles. Hasta antes de partir a buscarlo, nadie me había podido decir con certeza cuando había nacido y cuando había muerto.

La mañana del último martes de septiembre me senté en la plaza de un pueblo bullicioso. Esperaba a un amigo músico que me llevaría con quien consideraba podría darme informes. A pocos metros, vi que un hombre acomodaba periódicos en una canastilla instalada en su bicicleta. Ya que terminó, con muy buen ánimo se acercó a ofrecerme uno de sus diarios. Luego, desapareció calle abajo.

Cuando llegó mi amigo músico, comentó que necesitábamos encontrar a un vendedor de periódicos que a esa hora siempre llega al jardín. Por su descripción se trataba del hombre con quien había cruzado palabra apenas hacía un momento. Nos dispusimos a buscarlo, estaba muy cerca de la iglesia. Se llamaba Francisco. Acordamos encontrarnos ya que terminara su recorrido.

Hacia la tarde ya estaba sentado con él en una banqueta, enterándome que los diez últimos años de vida de don José Ceballos, él fue el niño que lo tomaba de la mano para guiarlo por las calles a vender sus periódicos y sus versos impresos. No era de su sangre, pero cuando se casó con su madre viuda, uno y otro se aceptaron como padre e hijo.

Luego de contarme que lo ponía a leer en voz alta libros sobre muchos temas, y le dictaba versos que construía en la memoria, me propuso fuéramos al panteón, en el otro extremo del pueblo. Antes, se detuvo a comprar un ramo de flores que acomodó en su bicicleta, encima de los periódicos. Al morir, don José le pidió agua (“porque el viaje será largo”), y le indicó, que en cada visita siempre le llevara algo.

Después de andar bajo una ligera llovizna, llegamos a la tumba de su madre, ahí dejó la mitad de las flores y murmuró una oración. Seguimos caminando entre difuntos y pronto estuvimos frente a una cruz donde podía leerse: “Falleció el Sr José Ceballos G. A la edad de 90 años el día 11 de junio de 1977”.

Al fin había encontrado al poeta ciego y vendedor de diarios, que dejó fama de ser implacable y talentoso.

De un árbol de manzanilla comenzaron a caer hojas. “Es él, nos está recibiendo” –dijo Francisco.

Luego de rezar una oración a las Benditas Ánimas, miré al cielo: Se había formado un arco iris.