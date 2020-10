Gilberto Navarro

Guanajuato.- El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, contradijo al Director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, al afirmar que las críticas que hacía Kaheli en sus redes sociales hacia la administración, nada tuvieron que ver con su despido.

La mujer transexual Kaheli, fue removida de su puesto como inspector en la dirección de Desarrollo Urbano, a un año del cambio de identidad sexual al que se sometió, por lo que acusó discriminación y hostigamiento. Lo anterior fue negado por Delgado Zárate, quien aseguró que el despido se derivó de la falta de productividad y críticas que Kaheli dirigía hacia la administración municipal desde su perfil de Facebook.

Corona León, señaló que al enterarse de esta situación, consultaron al área de Recursos Humanos para preguntar el motivo del despido, pues les preocupaba que se tratara de un tema de discriminación. No obstante, el área les informó que fue debido a la productividad laboral.

Afirmó que en la administración municipal están abiertos al diálogo y a la crítica, y que de ninguna manera se le despidió por sus comentarios hacia la administración, tal como lo había señalado Delgado Zárate.

“Estamos en un espacio a la libre exposición de las ideas, la administración es un ente público que hay libertad, no hay coacción a los colaboradores, ni debe de haber una represión si hablas bien o mal de la administración, no es motivo de despido, hay la libertad y es una garantía, me informan que no fue por ese motivo, que fue por temas meramente laborales”,

expresó Corona León.