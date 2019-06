Critican que sólo le dan ‘migajas’ a la afición

Hinchas anhelan a la ‘trinca’ en primera división; advierte que la gente se podría alejar del estadio Sergio León Chávez por desilusión, ya que debido a las condiciones en que está no pueden avanzar

Nancy Venegas

Irapuato.- Jorge Pérez Vargas no sólo lleva tatuado en el brazo a la trinca fresera, desde su niñez ha seguido la trayectoria del equipo azulgrana y lamentó desde lo más profundo de su corazón, que nuevamente no se tengan las condiciones para que el equipo posicione en la Primera División.

Es muy lamentable porque se ha demostrado que somos una buena plaza, que tenemos un equipo competitivo y desde hace años solamente han jugado con la afición que ya estamos acostumbrados de batallar con estos rumores, pero que siempre mantenemos las esperanzas hasta el final de ahora sí tener un equipo en Primera División”. Jorge Pérez Vargas, Exintegrante de ‘Los hijos de la mermelada’ y exlíder de ‘Freseros y Orgullosos’

Advirtió que una parte de la afición podría alejarse del estadio Sergio León Chávez y dejar de apoyar al equipo local de futbol.

Pese a que por años una buena parte de los irapuatenses han demostrado ser una afición leal y solidaria con el equipo, nuevamente no tendrán un selectivo de futbol que los represente en la Primera División. Y es que por una parte, el estadio de futbol Sergio León Chávez, no puede certificarse debido a que no cuenta con una infraestructura física adecuada.

Al recordar que durante años acompañó a la Trinca Fresera en sus encuentros, no solamente como local sino como visitante en otras ciudades, lamentó que por las limitaciones del Sergio León Chávez impida el anhelado ascenso.

“A la afición solamente nos están dando migajas: No sé qué tanto pueda afectar todo esto, que mucha gente se vaya a retirar por el desánimo y poco a poco se vaya alejando del estadio, de los partidos la gente va perdiendo el interés… Es una burla para la afición todo esto que está pasando”, dijo.

Consideró que para recuperar la confianza de los seguidores de la trinca fresera, es indispensable que primero se regularice la situación legal entre la directiva y también con el estadio Sergio León Chávez.

“Se tiene que demostrar a la Federación Mexicana de Futbol que tenemos un buen equipo, una buena afición y el llamado aquí para la afición sería a que no nos desanimemos, demostremos que podemos seguir apoyando y mantener casi lleno el estadio como lo hemos hecho desde hace muchos años”, reconoció el aficionado fresero.

La directiva ha hecho una excelente labor: alcalde

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez consideró que se debe pensar dos veces en traer una nueva franquicia de futbol a Irapuato, cuando la directiva actual ha hecho ‘click’ con la afición.

El presidente municipal reconoció que se han tenido acercamiento de franquicias de Primera ‘A’ y de Primera División para el equipo del Irapuato, sin embargo consideró que se debe tener respeto con los actuales directivos, que son Jorge Rocha y todo el equipo de la Trinquita.

“Creo que tenemos que darles su lugar, y en un momento dado se pueda buscar algún ascenso o comprar una franquicia de Primera ‘A’ o Primera División, siempre y cuando se tenga un común acuerdo con los que están actualmente y que tiene el comodato del estadio”, comentó el mandatario.

Recordó que el contrato de los directivos actuales vence el siguiente año, quienes dijo, han hecho una excelente labor al pasar a las finales.