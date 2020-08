Critican página visitmexico por su versión en inglés, presentan los estados de ‘warrior’  y ‘noble’

Redacción

Inglaterra.- Una increíble gaviota asombró a los clientes de un restaurante de comida rápida en Blackpool, una ciudad en el oeste de Inglaterra. El ave camina y puede volar sin problemas pese a tener una flecha atravesada en medio del pecho, por lo que acude con frecuencia a este establecimiento a recoger piezas de papas fritas y trozos de pollo.

La flecha de 45 centímetros que tiene en el pecho no parece molestarle en lo absoluto. Sin embargo los clientes se encuentran muy preocupados por la salud del pájaro y en diversas ocasiones han intentado atraparlo para llevarlo al veterinario, sin embargo la gaviota ha demostrado no ser un objetivo fácil.

Varias personas han contactado con la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales para informar sobre la gaviota herida, pero hasta ahora nadie ha ido a rescatarla. Además, tanto los habitantes de la ciudad como los numerosos turistas que visitan Blackpool temen que la persona que disparó la flecha a la pobre gaviota pueda herir a otros animales.

“Fue realmente extraño verla. La flecha era más larga que el propio pájaro. No podía creer que fuera capaz de volar con la flecha clavada. Es muy preocupante que aquí cerca haya alguien tan cruel que haya podido dispararle a un pájaro inofensivo”, cuenta Gary Nightingale, un turista de Mánchester.

Unfazed seagull living with arrow pierced through its entire body https://t.co/dMwNIgdbTU pic.twitter.com/371dNrf6fM

— New York Post (@nypost) July 28, 2020