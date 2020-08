Critican iniciativa de Morena de juzgar a expresidentes por corrupción

Gilberto Navarro

Guanajuato. – La presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, criticó la iniciativa Morenista de consultar a la ciudadanía sobre juzgar a expresidentes por corrupción, por considerar que tiene fondo electorero.

Esto después de que Morena solicitó que se le permita realizar una consulta a nivel nacional, para llevar a juicio a los cinco últimos expresidentes por delitos de corrupción.

El partido tiene hasta el 15 de septiembre para recabar 1.5 millones de firmas a favor de la iniciativa.

Al respecto, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia aseguró, mediante un comunicado, que recabar firmas para promover una consulta popular con la que se decida si se juzga o no a expresidentes de la República, es una iniciativa de Morena con tintes electoreros y que busca construir una cortina de humo ante el fracaso del gobierno federal, rumbo a las elecciones del 2021.

El boletín establece que, para la dirigencia estatal del PRI, lo que busca esa institución política es desviar la atención del fracaso e incapacidad del gobierno federal y tratar que la consulta popular también sea incluida en las boletas de los comicios constitucionales intermedios del próximo año, que además de Ayuntamientos contemplan la renovación de 30 congresos locales, 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Para juzgar a expresidentes no es necesaria una consulta, basta que tengan pruebas y las presenten ante la instancia competente”

“La Fiscalía General de la República es la institución con facultades legales para imputar delitos, o su contraparte en cada una de las 32 entidades de la República”, abundó.

Por su parte, el secretario General del CDE, Alejandro Arias Ávila, comentó que especialistas en Derecho Constitucional sostienen que la consulta popular no sería vinculante porque el apartado B de la Carta Magna garantiza la autonomía de la Fiscalía General de la República para que decida si incrimina o no a un acusado.

Además, las consultas populares no pueden ser al contentillo de nadie, porque no se pueden hacer sobre personas, sino sobre instituciones, añadió, pero puntualizó que finalmente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva sobre la constitucionalidad o no de la consulta popular para decidir si se juzga o no a expresidentes de la República

G.R