Critican falta de interés del gobierno federal para el FIC

Lulú Vázquez

Guanajuato.- La incertidumbre que se generó al cierre del Festival Internacional Cervantino (FIC) en su edición 47 al no anunciarse al país y al estado invitado para el próximo año, provoca preocupación frente a los recortes presupuestales que ha venido haciendo la federación e indica que la cultura no es prioridad para el gobierno federal, señaló Martha Delgado Zárate, diputada local.

Recordó que desde que inició la edición 47 se dio cuenta de un recorte presupuestal importante para la Fiesta del Espíritu de un 20% para pasar de 105 millones a 84 millones de pesos.

Mencionó que el recorte que se dio al FIC este año demuestra que hay una falta de interés por parte del gobierno federal, “se operó con 84 millones y qué es lo que va a pasar con la siguiente edición, por qué no se anuncia de manera previa, con un año de anticipación, cuál será el estado y el país invitado”.

Martha Delgado mencionó que el festival que concluyó el domingo estuvo limitado en cuanto a la participación de grupos artísticos de gran impacto internacional.

“Entonces qué podemos esperar para la siguiente edición, eso sí me preocupa, no olvidemos que este festival es un detonante muy importante en el ámbito cultural, turístico, económico, y pareciera que con estos recortes, la cultura no es prioridad para el gobierno federal”.

El domingo durante la rueda de prensa de clausura del FIC su directora Mariana Aymerich solo dio a conocer que la fecha en la que se realizar la Fiesta del Espíritu de 14 de octubre al 11 de noviembre, pero no dio a conocer quiénes serán los invitados aunque prometió darlos a conocer en diciembre.

“Todos los asistentes nos quedamos con la expectativa de conocer en ese momento cuál sería el país y el estado invitados para la siguiente edición (…) no se dio, situación que de entrada preocupa porque es un festival que está entre los primeros 4 festivales culturales del mundo, es un festival con una trascendencia mayúscula, yo creo que la federación no lo está dimensionando así, es un festival que requiere por lo menos un año en su organización, en la logística, en la presupuestación y sobre todo en ir perfilando quienes serán los artistas, los grupos que se presentarán en la próxima edición”.

Aunque dijo que no le gustaría pronunciarse respecto a una desaparición del FIC, adelantó que para el estado de Guanajuato sería muy pesado soportar el costo del festival “sin embargo, Guanajuato, la Capital Cervantina de América seguiremos siempre en la disposición de preservar esa expresión artística y cultura de nuestra ciudad”.

