Critican en debate “brincos ideológicos”

Los candidatos del PRI, PRD y Morena a la Presidencia municipal de la capital del estado se cuestionaron entre sí y a su contrincante del PAN por sus propuestas

Catalina Reyes

Guanajuato.- Con menor intensidad que en el primero, pero los candidatos del PRI, PRD y Morena a la Presidencia municipal de la capital del estado se cuestionaron entre sí y a su contrincante del PAN por sus propuestas y “brincos ideológicos”, durante el debate organizado por una televisora local.

Alejandro Navarro, del PAN, fue criticado por su propuesta de crear la Secretaría de Seguridad, pues Ruth Lugo le señaló que “no estoy de acuerdo”, y a cambio propuso dividir el municipio en ocho grandes delegaciones.

Pero enseguida, José Luis Rivera, de Movimiento Ciudadano, refutó a la aspirante priista que “las delegaciones ya estaban funcionando, no sé por qué las quitaron”.

Luego, Roberto Loya, de Morena, también criticó la intención de Navarro de colocar a militares al frente de la seguridad. “Militarizar no es deseable, eso es represión y no lo queremos”, expuso.

Cuando tocó el tema de servicios públicos, Navarro reiteró su plan de concesionar el servicio, a lo que Loya planteó rehabilitar caminos, colonias y comunidades, pero “hay que contratar a gente de Guanajuato, porque así van a tener su dinerito, eso es lo que me interesa, no que se lo lleven empresarios de fuera”.

Más adelante, Navarro ofreció terminar con los pisos de tierra y llevar zapatos a las escuelas de comunidades, pues en algunas los niños tienen que caminar largos tramos.

Los candidatos del PVEM y del PRI no desaprovecharon la ocasión de criticarlo. Carlos Ortiz, por ejemplo, esbozó su proyecto de movilidad, “pero no en los zapatos”.

Ruth Lugo agregó: “Qué lamentable que después de 26 años de gobierno del PAN, todavía haya pisos de tierra. Y sobre regalar zapatos, un presidente municipal debe tener una visión más alta”.

Casi al final, Navarro, en clara alusión a Lugo, pidió a los ciudadanos no votar “por quien se anda cambiando de partido”, a lo que se sumó Paloma Robles, del PRD, quien dijo: “Yo no he dado saltos mortales para cambiar de ideología”.

RC