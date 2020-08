Critican doctorado ‘honoris causa’ a periodistas de la ‘mañanera’

Redacción

México.- Cinco reporteros de medios alternativos que se encargan de cubrir conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas también como ‘mañaneras’ recibieron este sábado un doctorado honoris causa por parte de los Claustros Doctoral Mexicano y Académico Universitario, junto con el Centro Educativo Universitario de Morelos y el Centro Universitario Inglés.

Entre los personajes que causaron más polémica al recibir dicho reconocimiento se encuentra Carlos Pozos, conocido como ‘Lord Molécula’ y Paúl Velázquez, quien porta un parche en el ojo derecho.

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de los periodistas condecorados, Hans Salazar, Sandra Aguilera Carlos Pozos, Paúl Velázquez y Carlos Domínguez.

La crítica no se hizo esperar debido a que a Lord Molécula se le acusa de tomar una actitud muy poco crítica con el presidente a quien cotidianamente le hace preguntar a modo y donde trata de quedar bien con López Obrador.

Y es que Carlos Pozos, mejor conocido como ‘Lord Molécula’, constantemente da la nota y no precisamente por su dotes periodísticos, sino por sus peculiares participaciones que tiene en las ‘mañaneras’.

Carlos es egresado de la carrera de Periodismo de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha colaborado en publicaciones como Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía.

En redes sociales de inmediato se desataron las críticas y no fue exclusivamente contra Lord Molécula, aunque si fue el más cuestionado por esta distinción.

De los ridículos "Doctorados" que Claustros Doctoral Mexicano y Académico Universitario entregó a reporteros de AMLO, como "Lord Molécula", hasta Laura Bozzo reconoció en su momento que son puro ridículo, pero acá no tienen límites al ridículo, así que seguro no pararán 👀 pic.twitter.com/GoPz5KEMrs

Lord Molécula no era nadie cuando inició el sexenio y no será nadie cuando termine el sexenio

Usted y yo querido seguidor tenemos trabajos honrados y no necesitamos lamer botas ni besar anos para subsistir.

Serán si acaso una anécdota en la historia psicópata de este gobierno

— Don Vocero (@DonVocero) August 16, 2020