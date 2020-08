Critican a senador Samuel García por regañar a su esposa por “enseñar mucha pierna”

Redacción

Nuevo León. – Una vez más el senador de este lugar, Samuel García, es material para el ojo público aunque esta vez por un video en el que se le ve regañando a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, sólo por haber, a su criterio, mostrado de más frente a la cámara en una transmisión de Instagram Live.

Las simples palabras “Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando” fueron suficientes para que las personas comenzaran a criticarlo por su machismo y actitud tóxica. Muchos señalan su tono amenazador cuando dice “Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna” todo mientras se come unas costillas.

La grabación se hizo viral mediante la frase “Amiga, date cuenta” por mujeres que comparten experiencias similares y que le piden a Mariana buscar otra opción.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB

— Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020