Aseguran que la propuesta del Sistema Integral de Transporte fue idea de administraciones pasadas; el alcalde reconoce que no es una iniciativa nueva, pero resalta que él es quien la llevará a cabo

Nayeli García

Irapuato.- “Yo ya agarré el toro por los cuernos”, dijo el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez para responder a las críticas de algunos actores políticos que lo acusan de adjudicarse el proyecto del Sistema Integral de Transporte (SIT) cuando fue propuesta de otras administraciones y de Yulma Rocha Aguilar, ex candidata a la presidencia municipal.

Este lunes, el ex regidor y ex director del Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, David Muñoz Torres criticó e incluso comparó al presidente municipal con el ‘Lic Valeriano’ (meme de las redes sociales) por adjudicarse proyectos que no le pertenecen, a través de cuenta oficial de Twitter.

“El SIT en Irapuato fue concebido por Consejo Ciudadano de IMPLAN en 2010 dentro del Plan Integral de Movilidad. Concluyó en 2012. El Plan a detalle está allí, querer adjudicarse la idea de este proyecto a través de un par fotos, sin estudios. Es como usar logo de Lic. Valeriano”, publicó el ex funcionario municipal

Ante, ello el alcalde reconoció que no es un proyecto nuevo y que en esta ocasión está siendo apoyado por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien incluso va a aportar dinero para que la integración se lleve a cabo, en la que también los concesionarios están de acuerdo.

“Yo lo que le pediría a la gente es que ni estoy inventando el hilo negro ni es copia de nada, sino que es la necesidad que tenemos, mejor que se sumen, para qué criticar si sí o no, porque más tarde que temprano este sistema se tiene que implementar, yo ya agarré el toro por los cuernos”, respondió Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Luego de que el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dio a conocer que el proyecto para la implementación del SIT en Irapuato, actores políticos como los regidores Gerardo Padilla Fuerte y Karen Guerra, así como priistas reconocidos como Carlos Abel Lira, difundieron en sus res sociales, la propuesta que hizo en su momento la candidata a la alcaldía Yulma Rocha Aguilar, quien también propuso un Sistema Integrado de Transporte (SIT).

“Si ustedes revisan nuestro Plan Básico de Gobierno y desde la campaña lo mencionamos, varios de los candidatos lo mencionamos, porque es un tema obligado, Irapuato ya no se puede quedar en la prehistoria en el sistema de transporte”, dijo.