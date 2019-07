Critican a gobierno municipal por retirar ciclovías

El exdirector de obra pública dijo que las vialidades ahora son usadas aparcamiento y no para garantizar el derecho al ciclista o para garantizar que puedan circular las personas

Luis Telles

Uriangato.- El ex director de Obras Públicas (2015-2018), Óscar García Olvera dijo que, es lamentable que Uriangato vaya como el cangrejo, que todo vaya para atrás, porque en materia de movilidad se había conseguido meter 3 kilómetros de ciclo vía por año y ahora en menos de un año, se han dedicado a retirar lo que son las ciclovías.

“Esto refleja una decisión atroz por parte de las autoridades municipales, principalmente del Ayuntamiento y de la dirección de tránsito, porque no garantizan el derecho al transeúnte, en este caso al ciclista”.

García Olvera señaló que, desaparece un derecho que existía con las ciclovías y se van perdiendo cada vez espacios, se va teniendo una ciudad más agresiva, una ciudad más violenta por la mezcla de motores con peatones y, obviamente con bicicletas.

Precisó que, la desaparición de las ciclovías, representan una afrenta contra el Estado, porque fue el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, quién validó y aportó la mitad de los recursos, para realizar y concretar los proyectos de las ciclo vías.

“Con esto manda un mensaje el Presidente Municipal, al gobernador al decir que sus proyectos no son necesarios en el municipios, sin embargo, vemos una ausencia de recursos y una carencia de infraestructura, que necesita ser atendida.

“La solución no es quitar lo que son ciclovías, la solución es hacerla chamba y aplicar los reglamentos de tránsito y transporte del municipio. Todo objeto que obstruya la vialidad debe ser retirado” precisó.

Oscar García dijo que, hoy las vialidades donde había ciclovías, sirven de aparcamiento y no para garantizar el derecho al ciclista o para garantizar que puedan circular las personas por esa vía y con seguridad.

“Lo lamentable es que fue una decisión unilateral, una decisión que no se consultó al gobierno del estado, no se consulta a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, los toman de floreros y esperemos que las autoridades en mención tomen cartas en el asunto, como lo prevé la Ley de Obra Pública, el iniciar un procedimiento de adecuación o retiro.

Las obras deben estar garantizadas por los próximos 20 años, aquí no tenemos 20 años y se retiró una obra, esperemos que la ASEG y diputados tomen un criterio, qué va a pasar o ya así cualquier municipio, cualquier director de área o Ayuntamiento, puede retirar obras del municipio, y si vamos a esas, las administraciones serán de quita pon, lo que si me gusto, lo que no me gusto” concluyó.

Sabías que…

La obra de la ciclo vía de las calles Ocampo, Defensores de Uriangato y Juárez, tuvo un costo de 980 mil pesos; comprendió señalética, letreros preventivos, informativos, pintura de tránsito, botones, vallas y boyas.