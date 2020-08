Critican a Amber Heard por usar Hijab pero no sostén en su visita a una mezquita

Redacción

México.- J Balvin fue uno de los premiados en los Premios Juventud 2020 en el que obtuvo cinco premios, es su discurso el reguetonero reveló que contrajo COVID-19 y que aún se está recuperando de la enfermedad que le tocó “bien duro”.

El cantante confesó ante todo el mundo que el COVID-19 lo ha golpeado de lleno, y actualmente está intentando recuperarse en aislamiento, cosa que no le está resultando nada fácil.

“Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del COVID-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”.

Con información de Excélsior

Te podría interesar: