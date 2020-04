Critican a alcaldesa por contar con seguridad personal excesiva

Lourdes Vázquez

Salamanca. – El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, criticó a la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, emanada de su partido, por contar con una seguridad personal integrada por alrededor de 18 elementos mientras que el municipio atraviesa por altos índices de violencia.

El legislador pidió a la edil que redoble esfuerzos para contar con una plantilla de policías municipales brinden seguridad y protección a la ciudadanía.

Dijo que la seguridad de la que goza la edil no la tiene ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó: “se me hace una incongruencia y lo digo con mucho respeto y que no va con los postulados y los principios de nuestro partido tener una seguridad como la que actualmente tiene la alcaldesa de uso personal y por otro lado el contraste de que, en Salamanca, los habitantes tienen miedo y se sienten inseguros, yo sé que la seguridad de uno es muy importante, pero quienes estamos en un cargo público también tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias y solidarizarnos con nuestro pueblo”.

Así lo señaló luego de que Beatriz Hernández Cruz decidiera dar por terminado el convenio de Mando Único con la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) lo cual fue oficializado el jueves por la dependencia estatal, aunque ésta mantuvo su compromiso de dejar 103 elementos para patrullar la ciudad.

Prieto indicó que desde la pasada administración del panista Antonio Arredondo se tomó la errónea decisión de disolver la Policía Municipal para adoptar el esquema de Mando Único, el cual dio tampoco dio resultados, y aunque la alcaldesa llevó a cabo los trabajos para abrir la academia de policía a fin de contar con elementos municipales, sus acciones resultan incongruentes y el aparato de seguridad con el que goza es excesivo.

Finalizó diciendo: “El municipio no tiene ni 200 elementos para atender al municipio de una población de 300 mil habitantes (…) veremos más adelante si la decisión que tomó (de disolver el convenio) fue acertada. Que redoble esfuerzos y por otro lado que se ajuste a la realidad del salmantino de a pie, yo no digo que no tenga seguridad, que sí la debe de traer, pero el aparato que traer que es de aproximadamente entre 10 y 18 elementos y dos camionetas blindadas, es excesivo”.

G.R