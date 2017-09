Delegado de Prospera “se pasa de lanza”: Ricardo Ortiz

Dice que no se vale hacer promoción política en evento de acopio para personas damnificadas

Lorena Ramírez

Irapuato.- Tras difundirse las imágenes en las que el delegado de Prospera, Mauricio Arce Hernández, hizo promoción de su imagen, junto al presidente Enrique Peña Nieto y la coordinadora nacional del programa Paula Angélica Hernández en la entrega de apoyos en la presidencia municipal de Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que “se pasan de lanza” al realizar promoción de servidores públicos.

Luego hay gente que no es consciente y a como dé lugar quieren hacer la promoción política, nosotros no tenemos ningún inconveniente que se use la casa del pueblo, pero al final traen chalecos y ponen ‘dummies’” Ricardo Ortiz Gutiérrez

Presidente municipal de Irapuato

“Eso no se vale, y más a través de la entrega de apoyos de Prospera”, comentó el alcalde.

Lo anterior luego de que el pasado viernes, el patio de presidencia municipal fungió como centro de acopio para la entrega de apoyos, a un costado de los módulos y mesas colocados por la dependencia, fueron colocadas lonas con la imagen de los funcionarios, lo cual al tratarse de un programa social con miras a los tiempos electorales, fue considerado como un abuso por parte de ciudadanos, políticos y funcionarios que se percataron de ello.

Para dicho evento, fue la propia Dirección de Desarrollo Social del municipio quien mediante un oficio gestionó el permiso correspondiente para ceder el espacio, sin embargo, el alcalde consideró que se hizo un mal uso de los recursos y el propio recinto, lo que califica como sumamente lamentable.

“Cuando a mí me avisaron pedí al secretario que hablara con ellos, nosotros autorizamos porque nos lo pidieron vía escrito, y no tuvimos algún inconveniente, pero luego hay gente que no es consciente y a como dé lugar quieren hacer la promoción política, nosotros no tenemos ningún inconveniente que se use la casa del pueblo, pero al final traen chalecos y ponen ‘dummies’”, se les indico el edil.

Que cumplan con la ley

Detalló que en próximos eventos se verificará que todas las dependencias cumplan con la ley y eviten realizar actos proselitistas en la presidencia municipal, de lo contrario no se volverán a prestar las instalaciones para el montaje de módulos o entrega de apoyos.

Tras este evento, funcionarios públicos como el regidor Víctor Manuel Zanella Huerta, publicó en redes sociales la imagen del módulo en el que a los costados se aprecian las fotografías de los coordinadores del programa agregando: “Muy mal @Prospera_MX en #Irapuato, lucran con apoyos y violan la ley. No más abusos”.

