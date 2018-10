Critica regidor actuar del alcalde durante primera sesión de Ayuntamiento

Romeo Ramírez objetó la necesidad de darle salida a los puntos de la orden del día indicando que no se tenían las herramientas necesarias para tomar la mejor decisiones

Valle de Santiago.- Administración Pública, Buen Gobierno y Seguridad; Desarrollo Económico Sostenido Equitativo e Incluyente; Desarrollo Humano y Social; y Medio Ambiente y Territorio, son los 4 ejes rectores de “nuestra” política y acciones de gobierno, señaló tras rendir protesta como Presidente Municipal, Alejandro Alanís Chávez.

Al concluir la sesión solemne de instalación del H. Ayuntamiento 2018-2021, el alcalde llamó a la primer sesión ordinaria. Al dar inicio el regidor del PRD, Romeo Ramírez protestó en contra de la misma porque no se les hizo llegar la información correspondiente de los puntos a tratar, “maquiavélicamente no sé qué quieran jugar aquí, no contamos con las herramientas para discutir los puntos a tratar”.

La síndico en calidad de Secretaria del Ayuntamiento, leyó los 14 puntos a tratar de la orden del día y en seguida hizo llegar una copia a cada edil, ” fue un error, ahora sí, que humano”, dijo la síndico.

En el punto 4 de la orden del día con 7 votos a favor y 5 en contra se aprobó al Secretario del Ayuntamiento, Guillermo Galván González. Con la misma votación se aprobó al tesorero municipal, al encargado de despacho de Contraloría Municipal y Encargado de despacho del Juzgado Municipal.

En el punto, el regidor Romero Ramírez insistió en la prisa que llevaban por sacar los 14 puntos adelante; ” antes de votar comisiones para los regidores, necesito una copia para cuando menos conocer qué comisión nos tocará”, en seguida el secretario del Ayuntamiento pidió un receso para sacar las copias para entregar a los ediles.

