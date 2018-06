Crítica posible nombramiento de Zamarripa

El aspirante compartió que para lograr la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad e impartición de justicia, se debe contar con un titular confiable, independiente y eficiente

Lorena Ramírez

Irapuato.- David Muñoz Torres, candidato a la diputación local por el Distrito XI se pronunció en contra de la llegada de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal al considerar que sería un funcionario a modo.

El aspirante compartió que para lograr la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad e impartición de justicia, se debe contar con un titular confiable, independiente y eficiente.

“No podemos dejar que llegue a ser fiscal porque no seria, parcial y no sería eficiente. Necesitamos un ciudadano que no haya trabajado en la administración anterior, esto resolvería todo de lo que nos hemos venido quejando”, comentó el candidato a la diputación local.

Celebró que el nombramiento del fiscal no le corresponda a la actual legislatura, con lo cual se puede realizar un llamado a los nuevos diputado a no aprobarlo como fiscal y buscar opciones que den resultados positivos en el tema de seguridad y justicia.

