Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera criticó la falta de planeación y eficiencia en la distribución de las vacunas anti Covid-19, así como la estrategia fallida de registrar a los adultos mayores en una página de internet ‘inservible’.

Por ello, exigió que se diseñe y se implemente tecnología con mejores procesos en el programa de vacunación contra la Covid-19 y que se dé una respuesta eficaz.

“Con páginas inservibles no se no combate al Covid, con la salud no se juega, no se valen las improvisaciones, no se valen los caprichos, ni la mezquindad, son necesarias acciones ágiles, eficientes, eficaces y sin ocurrencias”.

En la sesión de la Diputación Permanente, Jesús Oviedo reiteró que pese a que en Guanajuato existen 60 mil trabajadores del sector salud solo llegaron 24 mil dosis anti Covid, por lo que falta vacuna a dos terceras partes del personal de médico, esto sin contar a bomberos, paramédicos y personal de funerarias que también forman parte de la primera línea de atención a la pandemia.

Por ello, Jesús Oviedo reiteró que el proceso de vacunación establecido por el gobierno federal no es claro, “las mentiras de este gobierno federal matan, pues además quienes ya recibieron la vacuna, no han recibido la segunda dosis.

“En la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 falta planeación, eficiencia y verdad, además, hoy nos topamos que México es el único país en el mundo donde te tienen que registrar en una página que no funciona para recibir la vacuna, probablemente una vacuna que ni siquiera se tiene en existencia”.

Ante lo dicho por el legislador panista, la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz reiteró que el Partido Acción Nacional solo busca criticar las políticas federales sobre una situación delicada como lo es la pandemia.

“Es cierto que no se han vacunado en Guanajuato más de 25 mil, sin embargo, estas cifras corresponden a la distribución nacional de la vacuna en todo el país, tiene que ser distribuida a todos los estados, a los trabajadores de primera línea y a los equipos de acompañamiento (…) que no se pida que a Guanajuato se le privilegie porque las criticas constantes del Partido Acción Nacional simplemente están presionando a la política federal”, refirió.

