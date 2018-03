Critica Medina obsesión de Sheffield de ir por un cargo

Asegura que al final el objetivo de la política es la se servir a la ciudadanía; su salida de Sheffield no debilita al partido, dice

Daniel Vilches

León.- Pese a que respetó la decisión de Ricardo Sheffield Padilla de renunciar al Acción Nacional, Carlos Medina Plasencia criticó como una obsesión del diputado federal el ser tomado en cuenta para encabezar un puesto de elección popular, pues al final, el objetivo de la política es la se servir a la ciudadanía.

“Al final de cuentas ¿cuál es la razón de estar en los partidos políticos y el de estar en la política? Es el servicio, entonces, tanta es la obsesión de servir, como que si no me toman en cuenta, entonces ya no me merecen. Hay que respetar la decisión de cada quien, y en este caso, tiene mi consideración y respeto Ricardo”

