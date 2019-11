El dirigente Estatal del PAN señaló que la intolerancia e imposición de los legisladores de en ambas cámaras exhibe de cuerpo completo lo que es el nuevo régimen en el Gobierno

León.- El Gobierno de Morena ha sido incapaz de utilizar y distribuir los recursos de manera eficiente, así lo demuestra el subejercicio por más de 151 mil millones de pesos reportado al cierre del tercer trimestre del año, provocando un estancamiento económico en el país, señaló Román Cifuentes Negrete, Presidente Estatal del PAN.

El líder panista en Guanajuato calificó de ilógico que exista desabasto de medicamentos en el país, cuando en la Secretaria de Salud no se han ejercido más de 5 mil 900 millones de pesos, o que ante los problemas de seguridad que enfrenta el país entero, la Secretaría de la Defensa Nacional tenga un subejercicio de 8 mil 892 millones.

“Este nuevo régimen de Morena es incapaz de aplicar de manera ágil y efectiva los recursos y los presupuestos. Estos recursos se dejaron de invertir en la educación, seguridad, de apoyo al campo y para las tareas de gobernación”.

Además, agregó que es lamentable e incongruente que el nuevo régimen de Morena se niegue a escuchar y muestre una total incapacidad y una opacidad en la aplicación de los recursos que hacen falta en diversos programas que son importantes para el país.

“Vemos una economía paralizada, a una industria perdiendo empleos, porque este gobierno se quedó con los recursos. Por eso es el reclamo de los alcaldes y de los gobernadores que necesitan atender los servicios a los ciudadanos”, recalcó.

Cifuentes Negrete enfatizó que este nuevo régimen de Morena, prometió que las cosas iban a cambiar, pero lo hicieron para ir de mal en peor.

El dirigente blanquiazul habló también sobre la intolerancia que han mostrado los legisladores de Morena en ambas cámaras; en la Diputados al no aceptar los resultados de una votación que no les fue favorable y en la de Senadores, al manipular los resultados para imponer a la nueva titular de la CNDH.

“Vemos como tienen una mayoría que no razona, no debate, no argumenta; tienen una mayoría que es de arrebato, de agandalle y de total avasallamiento; y peor aún en el Senado, donde teniendo una mayoría, vemos como roban, como mienten, como se roban una elección dentro del mismo seno de la cámara, es una verdadera vergüenza, pero finalmente desnuda y exhibe de cuerpo completo lo que es el nuevo régimen de Morena”.

Además, recalcó la responsabilidad que tenemos todos como mexicanos, de entender y ver lo que efectivamente tenemos que cambiar de lo que está pasando en México y en Guanajuato.

Por último, sentenció que el PAN no dejará de señalar y denunciar, las ilegalidades y malas decisiones del Gobierno de Morena.

