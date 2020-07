Critica legislador la apertura de negocios no esenciales

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado del PVEM, Israel Cabrera Barrón reprochó nuevamente la apertura de negocios no esenciales como tiendas departamentales en lugar de gimnasios, lugares en donde se promueve la salud a través del deporte, y señaló que ninguna autoridad ha atendido las peticiones de los propietarios de estos lugares para que les permitan reabrir sus puertas.

Señaló que pese a que los contagios por Covid-19 no disminuyen, “una tienda departamental de un color muy conocido ya abrió sus puertas y qué bueno por los empleados, qué bueno por la generación económica y qué bueno por todas aquellas personas que tienen necesidad de ir a comprar un vestido o una televisión, en la entrada se toman las medidas adecuadas, se limpian los pies, se lavan las manos pero dentro de la tienda nadie vigila que el cubrebocas se encuentre en el lugar que debe estar, que es en la boca”.

Dijo que es lamentable el que se haya permitido a estos negocios abrir, así como a bares y cantinas y que incluso en la capital del estado, las estudiantinas ya están dando servicio nuevamente.

“Es lamentable que el lugar en donde se puede generar de alguna manera un tema de prevención de la salud pública, en estos momentos sigan cerrados y lo lamentable no es que se encuentren cerrados los espacios deportivos, lo lamentable es que no hay respuesta, no se tiene diálogo”, externó.

El legislador verde-ecologista, hizo un llamado a la autoridad que corresponda a que reciba a los dueños de gimnasios quienes también son empresarios y han sufrido afectaciones económicas derivado de la contingencia sanitaria, “son gente que en estos momentos están pasando por una crisis económica, son personas que tienen familia a la que tienen que mantener y que han dedicado su vida a promover la salud”, indicó.