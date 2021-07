Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado del PRI, José Huerta Aboytes, afirmó que la Consulta Popular que se llevará a cabo el domingo 1 de julio es una farsa y se pretende engañar a los mexicanos, frente a una pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resulta “oscura, irregular, engañosa y perversa”.

Así lo señaló durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, lo que generó un intenso debate entre la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz quien defendió la Consulta Popular y señaló que quienes se oponen a esta es porque tienen miedo de que los expresidentes sean investigados y se sepa la verdad.

El legislador priista mencionó que la pregunta que deberán contestar los mexicanos con un sí o no, no genera ningún mandato claro y concreto. Por el contrario, debilita el estado de derecho, pues insistió en que la Ley se aplica, no se consulta, por lo que lamentó que “una figura de tanta solera democrática como la consulta popular, se vaya a estrenar en nuestro país, con un ejercicio cargado de ambigüedad demagógica, como el que se va a realizar el próximo domingo”.

Recordó que el 17 de julio del 2020, el propio presidente de México dijo que él no votaría en contra de que se juzgada a expresidentes, ‘porque no debemos anclarnos en el pasado’, por lo que cuestionó que “entonces para qué la consulta, para que está engañando a la gente de que se trata de enjuiciar a cinco expresidentes”.

Huerta Aboyes sostuvo que “un proceso que pudo ser el inicio de la democracia participativa y que como como consulta no es nada porque en estricto sentido ni siquiera sabemos qué nos están preguntando a los ciudadanos, un ensayo que pudo tener una gran utilidad institucional para inaugurar la democracia semidirecta y que no acabará siendo más que una simple farsa a la que acudan a votar en carrusel una turba de mapaches acarreados”.

Ante esto, la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz manifestó que la pregunta que se hará en la consulta fue hecha por la SCJN, de derivó de una petición de más de 2 millones de ciudadanos, “toda esta población ciudadana solicitaba que se investigara a los sucesos del pasado y a los actores principales de ello. La Suprema Corte Justicia debe ser muy ignorante para hacer una pregunta tan enredada, no es enredada, el pueblo de México si sabe que dice la pregunta, el pueblo de México si interpreta la pregunta, si algunos diputados de aquí no la interpretan, debe ser porque hay alguna limitante en el entendimiento”.

Tras los argumentos de Rosales Cruz, tanto José Huerta, como el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera y el diputado del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo, cuestionaron a la legisladora si la ley se aplica o se consulta, a lo que ésta refirió que se aplica pero que la consulta determinará si de los hechos pasados las leyes se implementaron de manera correcta.

EZM