Critica falta de apoyo a comerciantes de la Zona Piel

Fernando Velázquez

León.- El líder de comerciantes establecidos de la Zona Piel, Eduardo Bujaidar Muñoz, criticó que el Gobierno municipal no tenga una estrategia puntual para apoyar a quienes trabajan en esta área económica, y advirtió que muchos de ellos se verán obligados a cerrar a más tardar en una semana, si no reciben algún tipo de ayuda.

Refirió que la Zona Piel, al agrupar a cerca de 3 mil 500 locales y 1 mil 200 vendedores ambulantes, es uno de los principales puntos económicos de la ciudad y, sin embargo, la administración municipal no ha tenido acercamientos con los comerciantes del lugar, ni elaborado una estrategia en específico para la zona.

Preocupación económica

“No estamos trabajando, hay mucha gente de esta que vive al día y que pues no hemos visto una estrategia de apoyo por parte del municipio en ningún sentido, la verdad es que sí nos preocupa, más que nada que un tema de salud que se está volviendo en un tema económico, y que si no se atiende, probablemente se va a convertir en un problema social”, declaró en entrevista.

Explicó que muchos de quienes trabajan ahí no pueden conseguir acceso a los programas lanzados por el Municipio y Gobierno del estado, con excepción del empleo temporal, pues pertenecen al sector informal, lo que no significa que no deban ser apoyados.

Eduardo Bujaidar agregó que ha dialogado con Rolando Alcántar, diputado local cuyo distrito abarca la Zona Piel, para pedirle que aunque sea reparta despensas entre los comerciantes que al quedarse sin ingreso, no tienen ni siquiera para comer.

