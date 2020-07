Critica  doctor a su familia por vacacionar en Cancún durante la pandemia

Redacción

Dolores Hidalgo.- Las autoridades municipales decidieron el uso obligatorio de cubrebocas de la población en general en espacios tanto públicos como privados y restricciones de horario para el funcionamiento de establecimientos comerciales, ante ello se anunciaron multas para quienes no sigan las recomendaciones.

Dentro de la sesión de ayuntamiento de este martes discutir los lineamientos municipales para la reactivación económica y medidas preventivas municipales que deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad del Covid-19, acorde a los semáforos federal y estatal para la reactivación en Guanajuato.

Entre las disposiciones administrativas obligatorias dirigidas a la población en general destacan:

Uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas por parte de los ciudadanos que se encuentren en espacios públicos abiertos o cerrados, o que transiten en la vía pública del Municipio, caso contrario pueden ser multados de manera económica por lo correspondiente a 1 UMA ($86.88 pesos).

En el transporte público (camiones urbanos y sub urbanos) deberán sentarse a un asiento de distancia; estornudo de etiqueta; uso obligatorio de cubrebocas; utilizar gel antibacterial al subirse y bajarse del transporte público y en la medida de lo posible usar careta. Al mismo tiempo los concesionarios del transporte público deberán realizar procedimientos de desinfección de las unidades cada inicio y fin de ruta, debiendo solicitar el uso obligatorio a los usuarios de cubrebocas y proporcionar desinfectantes para manos y no deben transportar personas a pie.

Se limita a una persona por motocicleta, cuatrimoto, trimoto o bicicleta, con la finalidad de mantener la sana distancia.

Las camionetas pick up y de redilas no deberán transportar pasaje en la caja.

Mientras tanto para los locales comerciales, de manera obligatoria se da a conocer que se deben seguir las medidas de higiene recomendadas por la Secretaria de Salud, al mismo tiempo se reducen los horarios laborales, de 8:00 am a 17:00 pm para negocios esenciales (alimentos y artículos de la canasta básica) mientras que para negocios no esenciales (tiendas de ropa, tiendas de zapatos, papelería, tiendas de novedades, ferretería, tiendas de novedades, etcétera) de 9:00 am a 15:00 pm.

