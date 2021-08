Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El gobierno federal no ha dado respuesta al exhorto aprobado por el Congreso local para que se entregue al gobierno estatal el Centro Paralímpico Nacional en el municipio de Irapuato ante el abandono en el que se encuentra, declaró el diputado del PAN, Víctor Zanella Huerta.

Esto a propósito de los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2020 en los que participan cuatro guanajuatenses, Juan José y Raúl Gutiérrez Bermúdez, Ángel de Jesús Camacho Ramírez y Jesús Ramírez Hernández, de quienes dijo se tienen grandes expectativas y lo mínimo que se esperaría es que hubiera una respuesta del gobierno federal.

Fue a finales de octubre del 2020 cuando, a propuesta de Víctor Zanella, el Congreso del Estado aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes entregará al gobierno estatal el Centro Paralímpico Nacional.

“Al día de hoy no tenemos una sola comunicación de parte del gobierno federal ante este llamado que exigimos desde el Congreso del Estado para que definan, si ellos van a hacer algo, que lo atiendan porque ellos tienen la potestad legal sobre ese predio”.

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado lamentó que sigan en abandono 30 hectáreas del Centro Paralímpico, de las cuales en 15 hectáreas se desarrolló infraestructura de primer nivel, adaptadas para que los atletas paralímpicos puedan desarrollarse en el sitio y que ello no es una limitante para que cualquier atleta incluso de otras entidades pudieran entrenar en el lugar.

También reprochó que el gobierno federal no tenga ningún interés en el tema y que ante esta falta de respuesta le estén quitando al posibilidad al Estado de Guanajuato de buscar las alternativas necesarias para poder atender el Centro Paralímpico Nacional ubicado en la comunidad de El Copal en Irapuato “y que podría dar atención a atletas no solo estatales sino nacionales, pero hoy los únicos que lo están ocupando son las ardillas y los tlacuaches (…) es ilógico que no volteen a ver a estos elefantes blancos que hoy están parados, en abandono y que el gobierno federal siga pasmado en no poder darle una respuesta a Guanajuato que día tras día que pase va a ser más caro recuperar el Centro Paralímpico”.