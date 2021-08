Cuca Domínguez

Salamanca.- La alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, dijo que su administración está trabajando para entregar la ‘casa limpia ordenada y bien’, por lo que envió un llamado al presidente municipal electo, César Prieto Gallardo, luego de que a la fecha nadie se ha puesto en contacto con ella para iniciar el proceso entrega recepción: “no he recibido ninguna llamada, ni acercamiento de nadie, pero si quiero decirle, si me escucha, ojalé me escuche, que el día que guste, aquí lo espero con mucho gusto, que vea cuál será su oficina y conozca todas las áreas de la administración”, precisó.

“Por parte de la administración municipal, estamos trabajando para dejar una administración clara, transparente, ordenada, todos los expedientes se van a quedar perfectamente ordenados, estamos mejorando algunas áreas, las dejaremos pintadas, más limpias, mejorando espacios para que el alcalde que llegue encuentre una armonía en sus instalaciones y que se siente contento de recibir una administración que huela a limpio, que tenga accesos bonitos, correctos, que esté bien. Quiero entregarle la casa limpia, la casa ordenada y bien, no como la recibimos; además quisiera decirle al alcalde electo que el día que guste, aquí lo espero con mucho gusto y lo recibo para recorrer las diferentes dependencias para que vea el antes y el ahora; que conozco el tamaño de la responsabilidad que tenemos como alcaldes en el municipio”, dijo.

La alcaldesa dijo que no hay ningún roce, pues señaló que las campañas ya se terminaron y ahora lo que viene es que hay que gobernar y le deseo que le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a Salamanca”, concluyó.