México.- Andrés Manuel López Obrador defendió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que Twitter y Facebook decidieran suspender sus cuentas tras los incidentes violentos en Washington D. C.

En su conferencia, el mandatario cerró su mensaje con una crítica a Twitter, al considerar que la suspensión de la cuenta de Trump se trató de un acto de censura.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”, dijo.

Así mismo repitió su discurso a favor de las redes sociales como fuente de información.

“Imagínense que Twitter como empresa decida ‘usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno. (…) Te castigo porque yo juez como la Santa Inquisición considero que lo que estás diciendo es perjudicial’, ¿dónde está la norma?, eso es un asunto de Estado”, agregó.

Con información de Forbes

